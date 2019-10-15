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Обзор букмекерской конторы Ligafansport

Оценка 1/5
Оценка игроков2/5
Эта букмекерская контора находится в черном списке. Ни в коем случае не открывайте счет в этой компании!
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Обзор БК Отзывы (1)

Содержание

Обзор компании Языковые версии сайта Наличие разделов и приложений Способы платежей Валюты счета Служба поддержки Надежность Жалобы Вопросы пользователей История оценки Информация о компании Отзывы (1)

Обзор компании

1/5

Букмекер Ligafansport принимает ставки на спорт и киберспорт. Сайт доступен только в русской версии, открывать счет можно в долларах США. Контора не предоставляет информацию о компании, а данные о лицензии не соответствуют действительности.

Доступна русская служба поддержки — по e-mail. Представители Ligafansport игнорируют все наши запросы.

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Характеристики конторы
Надежность
1/5
Линия в прематче
1/5
Линия в лайве
1/5
Коэффициенты
2/5
Удобство платежей
1/5
Служба поддержки
0/5
Бонусы и акции
0/5
Технологичность
0/5

Языковые версии сайта

РусскийРусский

Наличие разделов и приложений

Web
Mac
Спорт
Киберспорт
Регистрация
Депозит
- Русская версия - Мобильная версия

Способы платежей

Ввод средств Вывод средств
Сумма Время Комиссия Сумма Время Комиссия
от 5 до - мгновенно 0% - - -
от 5 до - мгновенно 0% - - -
от 5 до - мгновенно 0% - - -
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Валюты счета

Доллар США

Служба поддержки

Компетентность
Вежливость
Время ответа
Компетентность
Вежливость
Время ответа

Надежность

Не принимает Рейтинг Букмекеров
в качестве посредника
На сайте Рейтинг Букмекеров нет
представителя компании
Отношение к спекулянтам:
Конфискуют выигрыши

Жалобы

(5: 0/ 0/ 5/ 0/ 0)
Статистика жалоб
Статистика жалоб
Задержка выплаты - 3636 USD Ligafansport - 31 Января 2020
Здравствуйте, снова обращаюсь к Вам за помощью. В БК LIGAFANSPORT - Oнлайн ставки на спорт у меня выигрышный баланс,кото...
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Проигнорирована 31.01.2020
Задержка выплаты - 3636 USD Ligafansport - 28 Января 2020
Здравствуйте. Я являюсь клиентом БК LIGAFANSPORT - Oнлайн ставки на спорт #77694544. НЕ могу вывести выигрыш,БК требует ...
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Проигнорирована 28.01.2020
Блокировка счета - 397000 RUB Ligafansport - 14 Января 2020
Деньги не выведены на карту, как было обещано
Проигнорирована 14.01.2020
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Вопросы пользователей

Пользователь LiveChat Новичок

Можно ли играть на Ligafansport?

Привет. Можно ли играть на Ligafansport?

1
15.10.2019 14:37
Ответить
Задать вопрос Все вопросы пользователей (1)

История оценки

14.10.2019
Букмекер Ligafansport добавлен в рейтинг

Информация о компании

Ligafansport
Неизвестен
Неизвестен

Отзывы (1)

1.6/5
Надежность
1/5
Удобство платежей
2/5
Линия в прематче
1/5
Служба поддержки
2/5
Линия в лайве
2/5
Бонусы и акции
1/5
Коэффициенты
2/5
Сергей Баринов Новичок
1.6/5
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Комментарии (1)
  • АШ
    Андрей Шепель Новичок

    Сайт — очень грубый лохотрон. Видно даже по ставкам. Например, футбольный клуб Торпедо Горький (не путаю, именно Горький) играет в конце января (!!!) с хоккейным клубом из Самары. Проверка элементарная: проявите непослушание, поставьте не на то, что требует кукловод, а сами. Проиграет все, кроме последнего. После третьего, четвертого розыгрыша начинают требовать вывода с оплатой комиссии и т.д. Посылайте Козлов

Во избежание проблем, мы рекомендуем ставить у букмекеров с оценкой 4 и 5!
К лучшим конторам!
3/5
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