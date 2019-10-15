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Обзор букмекерской конторы Ligafansport
Содержание
Обзор компании
Букмекер Ligafansport принимает ставки на спорт и киберспорт. Сайт доступен только в русской версии, открывать счет можно в долларах США. Контора не предоставляет информацию о компании, а данные о лицензии не соответствуют действительности.
Доступна русская служба поддержки — по e-mail. Представители Ligafansport игнорируют все наши запросы.
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Характеристики конторы
Языковые версии сайта
Русский
Наличие разделов и приложений
Web
Windows
Mac
Android
IOS
Спорт
Киберспорт
Регистрация
Депозит
- Русская версия - Мобильная версия
Способы платежей
|Ввод средств
|Вывод средств
|Сумма
|Время
|Комиссия
|Сумма
|Время
|Комиссия
|от 5 до -
|мгновенно
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|от 5 до -
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|от 5 до -
|мгновенно
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Валюты счета
Доллар США
Служба поддержки
Компетентность
Вежливость
Время ответа
Компетентность
Вежливость
Время ответа
Надежность
Не принимает Рейтинг Букмекеров
в качестве посредника
в качестве посредника
На сайте Рейтинг Букмекеров нет
представителя компании
представителя компании
Отношение к спекулянтам:
Конфискуют выигрыши
Конфискуют выигрыши
Задержка выплаты - 3636 USD Ligafansport - 31 Января 2020
Здравствуйте, снова обращаюсь к Вам за помощью. В БК LIGAFANSPORT - Oнлайн ставки на спорт у меня выигрышный баланс,кото...Читать далее
Проигнорирована 31.01.2020
Задержка выплаты - 3636 USD Ligafansport - 28 Января 2020
Здравствуйте. Я являюсь клиентом БК LIGAFANSPORT - Oнлайн ставки на спорт #77694544. НЕ могу вывести выигрыш,БК требует ...Читать далее
Проигнорирована 28.01.2020
Блокировка счета - 397000 RUB Ligafansport - 14 Января 2020
Деньги не выведены на карту, как было обещано
Проигнорирована 14.01.2020
Информация о компании
Ligafansport
Неизвестен
Неизвестен
Отзывы (1)
Сергей Баринов Новичок
Контора принимает ставки, но когда дело доходит до выплаты выигрыша просто их не отдает. Начинается дополнительное вымогательсьво денег: купить статус, заплатить за вывод денег 200 долларов, хотя на игровом счету 11000 долларов. Я в течении недели пытаюсь получить свой выигрыш, а в ответ мне пишут какую-то ерунду. Ну как может так быть? Просто ни стыда на совести. Денежные переводы уходят неизвестно куда. Насколько я понимаю, на личные кошельки. Помогите, пожалуйста, разобраться. Иначе буду вынужден обратиться в управление \"К\" МВД России. СергейЧитать далее
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Комментарии (1)
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Сайт — очень грубый лохотрон. Видно даже по ставкам. Например, футбольный клуб Торпедо Горький (не путаю, именно Горький) играет в конце января (!!!) с хоккейным клубом из Самары. Проверка элементарная: проявите непослушание, поставьте не на то, что требует кукловод, а сами. Проиграет все, кроме последнего. После третьего, четвертого розыгрыша начинают требовать вывода с оплатой комиссии и т.д. Посылайте Козлов